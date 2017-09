Hamilton spielte in den ersten beiden Teilen der Science-Fiction-Reihe 1984 und 1991 die weibliche Hauptrolle Sarah Connor.

"So bedeutend sie damals für weibliche Rollen und Actionstars war, so wichtig wird die Botschaft sein, dass diese routinierte Kriegerin, die sie geworden ist, zurückkommt", erklärte Cameron gemäss "The Hollywood Reporter". Der 63-Jährige wird die Neuauflage produzieren, bei den ersten beiden Teilen hatte er noch Regie geführt. Auch "Terminator" Arnold Schwarzenegger wird wieder in seine alte Rolle schlüpfen.

Der Originalfilm über einen Cyborg, der in die Vergangenheit geschickt wird, um die Mutter des künftigen Rebellenführers zu töten, entwickelte sich zu einem der einflussreichsten Science-Fiction-Filme und bekam mehrere Fortsetzungen.

Ausser beim zweiten Teil ("Judgement Day") waren Cameron und Hamilton, die mal verheiratet waren, nicht mehr stark involviert. Beim neuen "Terminator"-Teil soll Tim Miller ("Deadpool") Regie führen.