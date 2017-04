Um eine möglichst authentische Inszenierung zu garantieren, suchen Flaschka und Autor Roman Ricklin - sie sind auch die geistigen Väter des Hit-Musicals "Ewigi Liebi" - "die besten Schweizerinnen und Schweizer", wie die Thunerseespiele auf ihrer Homepage schreiben. Das verleitete die "SonntagsZeitung" zu Spekulationen über den möglichen Titel des eingeschweizerten Musicals: "Mini Mueter".

2008 lief der adaptierte Musicalfilm "Mamma Mia!" mit Meryl Streep in der Hauptrolle in den Kinos. Wie die "SonntagsZeitung" richtig erkannte, hätte die Oscar-Gewinnerin keine Chance, eine Rolle in der Schweizer Version des Musicals zu erhalten, wenn sie denn Interesse bekunden würde.