Wie das Auktionshaus Nate Sanders am Montag in Los Angeles mitteilte, kommen die beiden Privatgegenstände aus dem Nachlass des 2004 verstorbenen Schauspielers ("Der Pate", "Die Faust im Nacken") an diesem Donnerstag unter den Hammer.

Das 200 Seiten lange Telefonbuch aus dem Jahr 2003 enthält auch die Nummern von Therapeuten, Klima-Experten, Einwanderungsbehörden und Erdbebenämtern. Das Mindestgebot liegt nach Angaben des Auktionshauses bei 5000 Dollar.

In der Rolodex-Karteikartensammlung aus den 1970er bis 1980er Jahren sind über tausend Kontakte aufgelistet, darunter die Adressen von Orson Welles, Jack Nicholson, Bob Dylan, Jane Fonda, Frank Sinatra, Hugh Hefner und Robert Redford. Nate Sanders zufolge stand Brando auch mit prominenten Journalisten, Politikern, Bürgerrechtlern und Indianer-Gruppen in Kontakt. Als Mindestpreis sind 7500 Dollar veranschlagt.

Brando war am 1. Juli 2004 im Alter von 80 Jahren in einem Spital in Los Angeles an Lungenversagen gestorben.