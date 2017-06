Es ist noch nicht allzu lange her, da wollte sich der bekannteste Schweizer Wahrsager aus dem Rampenlicht zurückziehen. Mike Shiva kündigte Ende 2016 an, seinen Esoterik-Sender "Shiva.tv" zu verlassen. Sein Ziel: Wieder "frei wie ein Vogel in der Weltgeschichte herumzureisen".

Nun ist Shiva wieder zurück – nicht als Fernsehstar, sondern als Mitglied der Zirkus-Royal-Crew. Seine Familie sei ursprünglich eine Zirkusfamilie gewesen: "Mein Grossvater war Trapezkünstler", erzählt Shiva "Tele M1".

In seinem Wohnwagen sagt Shiva den Zirkusbesuchern die Zukunft voraus. Seine Dienste sind im Zirkusticket nicht inbegriffen – die Besucher müssen sie extra berappen.

Vom 2. bis 5. Juni gastiert der Circus Royal im Aarauer Schachen und am 7. Juni in Schöftland.