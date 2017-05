Sie habe zwar gelernt zu akzeptieren, dass ihr Gesicht sich durch das Alter verändere, sagte die 52-Jährige der Nachrichtenagentur AFP. Die Hilfe von Photoshop und Co. nimmt sie dennoch gerne in Anspruch

Sie sei froh, dass heutzutage weniger Fotos nachbearbeitet würden und die Fans Stars auch mit ihren kleinen Fehlern liebten, fügte Bellucci hinzu, die mit 50 das bislang älteste Bond Girl spielte. Sie selbst habe in ihrem jüngsten Film "On the milky road" Falten rund um die Augen, "überall". "Vor zehn Jahren hatte ich die noch nicht."

Sie betrachte sich selbst "mit Mitgefühl", sagte die Mutter zweier Kinder. "Ich sage mir nicht: 'Oh mein Gott, das ist grässlich'. Nein, ich finde, es hat Charme", fügte Bellucci hinzu. Es störe sie nicht, als reife Frau betrachtet zu werden. "Vielleicht bin ich in zehn Jahren grässlich und ich werde meine Meinung ändern, weil ich dann zu viele Falten habe."

Bellucci verteidigte zudem Frauen, die sich Schönheitsoperationen unterziehen. Wenn sie reife Frauen sehe, die sich nicht unter das Messer gelegt hätten, sage sie nicht: "Die sollte sich das Gesicht liften lassen." Stattdessen denke sie: "Sie ist sehr schön so." Aber wenn sich jemand operieren lasse und damit sehr schön aussehe, denke sie: "Die hat das Richtige getan."

"Man muss machen, was gut für einen ist", erklärte Bellucci. Es gebe nun einmal Schönheitschirurgie. "Wenn es Dich glücklich macht, warum nicht?"

Zu der Aufregung um das retuschierte Foto von Claudia Cardinale auf dem offiziellen Plakat für das Filmfestival von Cannes sagte Bellucci: "Wichtig ist, dass Claudia Cardinale damit glücklich ist." Das Foto aus dem Jahr 1959, auf dem die junge Cardinale barfuss und mit wehendem Rock tanzt, war für das Poster bearbeitet worden: Die Taille und ein Bein der heute 78-jährigen Schauspielerin wurden dünner gemacht.