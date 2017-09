Kürzlich habe sie mit so einer Herrengruppe von der Zürcher Bahnhofstrasse gearbeitet, die hätten "wie Kinder und voller Freude leere Plastikkanister mit Wolle, Schaumgummi und Styropor in Gesichter verwandelt", erzählte die gebürtige Italienerin der "Schweizer Familie". Die sprachlose Magie von Mummenschanz funktioniere halt in allen Ländern und sozialen Schichten.

Wenn Frassetto einmal Freizeit hat, ist sie gar nicht unbedingt glücklich. Diesen Sommer etwa wurde die Mummenschanz-Tournée in Taiwan kurzfristig abgesagt, und sie musste drei Monate in ihrem Haus in Altstätten (SG) verbringen. "Rundherum alles grün. Aber ich bin im farbigen Rom geboren, in den rauen USA aufgewachsen, ging in Paris zur Zirkusschule", sagt sie. Naturidyll ist offenbar nicht so ihr Ding.