"In den Bergen habe ich noch fast keine Idioten getroffen. Mir kommt es vor, als sei die Höhe ein natürlicher Filter", sagte Hartmann dem Portal bluewin.ch. Auch dass das Tempo in den Bergen langsamer ist und die Leute sich bodenständiger verhalten, mag er.

Selbst nach zehn Jahren gleichsam professioneller Wanderschaft hat die Schweiz für ihn nichts an Spannung verloren. "Es gibt so viele Ecken zu entdecken; so viele Menschen, mit denen sich zu reden lohnt. Das geht nicht nur mir so: Auf Instagram posten mittlerweile hippe Städter Fotos, wie sie mit ihren auf alt getrimmten Rucksäcken durch die Schweiz wandern."