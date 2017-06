Schwitter erzählte am Mittwoch im Gespräch mit "bluewin.ch", er halte keinen Kontakt mehr zu seiner Ex-Frau. Die Funkstille sei nicht direkt geplant gewesen, sondern habe sich einfach so ergeben: "Wir haben uns dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen. Jeder soll sein Leben leben." Von schlechten Gefühlen seiner Ex-Frau gegenüber will der 33-Jährige aber nichts wissen. Er wünsche Nina weiterhin nur das Beste.

Schwitter betreibt in Zürich ein eigenes Fitnessstudio. Burri tingelt als Schlangenfrau und Model durch die Welt, hat ihren festen Wohnsitz aber momentan in Miami Beach, wie sie auf ihrer Website schreibt.