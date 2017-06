Der frühere Football-Star und Schauspieler war 2007 verhaftet worden, nachdem er gemeinsam mit Komplizen in Las Vegas zwei Sammler von Fan-Artikeln mit Waffengewalt zur Herausgabe von Erinnerungsstücken gezwungen hatte. Simpson behauptete, die Sammler hätten die Memorabilien von ihm gestohlen. Das Gericht glaubte ihm nicht und sprach ihn in allen Anklagepunkten schuldig.

Gemäss dem Promiportal "tmz.com" wird Simpson bei der Anhörung nächsten Monat nicht anwesend sein; er wird per Video aus dem Lovelock Gefängnis in Nevada zugeschaltet. Sollte ihm die Bewährung gewährt werden, würde er gemäss "tmz.com" am 1. Oktober auf freien Fuss gesetzt.