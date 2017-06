Die "Washington Post" berichtet, die Obamas hätten ihr bisher gemietetes Anwesen im gefragten Viertel Kalorama für 8,1 Millionen Dollar gekauft. Das Immobiliengeschäft sei am Mittwoch besiegelt worden.

Bisher gehörte der Backsteinbau mit grossem Garten dem früheren Sprecher von Ex-Präsident Bill Clinton, Joe Lockhart. Obamas Sprecher Kevin Lewis erklärte der Zeitung zufolge: "Da der Präsident und Frau Obama mindestens zweieinhalb Jahre in Washington bleiben werden, macht es Sinn für sie, ein Haus zu kaufen statt weiterhin zur Miete zu wohnen." In der Bleibe haben die Obamas die Wahl zwischen acht Schlafzimmern und neuneinhalb Badezimmern.

Mit der Wahl ihres Anwesens bleiben sich die Obamas, die eigentlich in Chicago zu Hause sind, weitgehend treu. Die Familie des ersten schwarzen US-Präsidenten hätte auch in die schicken Vororte um Washington ziehen können, wo die Wohnhäuser aussehen wie eine Mischung aus Ranch und Märchenschloss. Stattdessen zogen sie in die Stadt. Da die jüngere Tochter Sasha erst 2019 die Sidwell Friends Highschool abschliesst, kam ein Wegzug aus der Hauptstadt nicht in Frage.

Entlang der baumbesetzten Strassen Kaloramas sind viele Botschaften angesiedelt; zahlreiche Diplomaten wohnen auch dort. In der unmittelbaren Nachbarschaft residieren der Ex-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld sowie die Tochter von Obamas Nachfolger Donald Trump, Ivanka Trump, mit ihrem Mann Jared Kushner. Auch Aussenminister Rex Tillerson und Amazon-Gründer Jeff Bezos zählen zu den Bewohnern der Gegend.