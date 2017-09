In dem Clip wischt sie sich in Dessous und auf dem Bett liegend Tränen aus dem Gesicht. "Du hast mir alles über Freiheit und Respekt beigebracht. Ausserhalb meiner Familie warst Du der wichtigste Mensch in meinem Leben."

Anderson, die mit der TV-Serie "Baywatch" Millionen Fans erreichte, erschien in 14 "Playboy"-Ausgaben - erstmals 1989. "Leute sagen mir immer, dass ich dein Liebling war", schrieb sie. Hefner habe sie akzeptiert und ermutigt, sie selbst zu sein. "Hef" habe die Welt "freier und sexier" gemacht. "Du warst ein Gentleman - charmant, elegant, galant".

Hefner war am Mittwochabend (Ortszeit) in der "Playboy Mansion" im Alter von 91 Jahren gestorben.

