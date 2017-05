Ein Bekannter von Hefners Familie hatte dem "National Enquirer" verraten, dass der 91-Jährige nicht mehr esse und die Ärzte kaum mehr Hoffnung hätten. Das berichtete am Freitag "blick.ch". Angeblich soll der Unternehmer an Krebs leiden. Seine Familie plane sogar schon die Beerdigung, Hefner habe sich selber eine Grabstätte gekauft auf dem Westwood-Village-Friedhof. Sie liege direkt neben jener von Marilyn Monroe. "Er will neben seinem ersten Covergirl begraben sein."

Eine offizielle Bestätigung zu Hefners Zustand gibt es keine. Im letzten September kursierten falsche Todesmeldungen über den "Playboy"-Gründer - der nahms damals mit Humor.