Das Modell kostet im Laden umgerechnet etwa 175 Franken- das Vielfache eines durchschnittlichen Tageseinkommens in dem südostasiatischen Inselstaat. Im Internet waren daraufhin Kommentare zu lesen wie: "Und das nennt sich ein "Mann des Volkes"? Zeigt sich in teuren Schuhen, während das Volk die Last der steigenden Stromkosten trägt."

Widodo entgegnete, erstens seien die Schuhe leicht und zweitens wolle er anders auftreten als andere Politiker. "Die Leute wollen mich nicht als langweilig empfinden", sagte das Staatsoberhaupt.