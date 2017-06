Am Montagabend vor einer Woche hatte der 22-jährige Attentäter Salman Abedi bei einer Terrorattacke in der Arena 22 Menschen mit einer Bombe getötet und Dutzende weitere verletzt.

Popsängerin Grande wird am Sonntag für ein Benefizkonzert in die nordenglische Metropole zurückkehren. Tickets für das Konzert, bei dem auch Stars wie Justin Bieber und die Band Coldplay auftreten werden, waren am Donnerstag bereits nach wenigen Minuten ausverkauft.