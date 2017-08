Begraben wurde Lady Diana auf der sogenannten «Insel der Tränen» im See auf Althorp in Northampton, dem Familiensitz der Spencers. In ihren Händen hielt sie ein Bild ihrer beiden Söhne und einen Rosenkranz, ein Geschenk von Mutter Teresa. Vor knapp zwei Monaten besuchten die Prinzen William (35) und Harry (32) das Grab ihrer Mutter.