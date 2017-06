"Ich freue mich auf die gemeinsame Pressekonferenz mit dem 'Weltstar' Liselotte Pulver in Bern und ich bin auch nicht nachtragend", schreibt eine gewisse Iris Fischer. "Auf gutes Gelingen am 25.06.2017 in Bern. Ich bin nicht ihre Feindin. Ich arbeite hochprofessionell und werde eine Standkamera vor Ort einsetzen".

In der Tat sei die angebliche Managerin schon vor und auch im Burgerspittel aufgetaucht, wo die Schauspielerin wohnt, sagte eine Gewährsperson der "GlücksPost". "Gottseidank konnte sie sie nicht persönlich treffen",

Auf ihrer eigenen Homepage präsentiert Fischer auch ein offensichtlich gefälschtes Interview mit Lilo Pulver, in dem der 87-Jährigen in den Mund gelegt wird, sie plane einen "Neustart ihrer Karriere als Schauspielerin".

Originalton: "Iris Fischer: 'Frau Pulver, Sie geben am 25.06.2017 eine exclusive Pressekonferenz mit mir in meiner Funktion als Gesellschaftskritikerin im vornehmen Burgerheim in Bern. Warum?' Liselotte Pulver: 'Diese Pressekonferenz mit Ihnen, meine Liebe, soll dazu dienen, einige Dinge, die in meinem Leben als Schauspielerin eine eigene Dynamik entwickelt haben, wie der vorzeitige Abbruch meiner Karriere als Schauspielerin der alten Filmkunst klarzustellen.'

Dieselbe Iris Fischer verfolge auch den Opernsänger René Kollo seit Jahren, schreibt die "GlücksPost". Dieser habe sie auch schon verhaften lassen, weil sie trotz Hausverbot eine Lesung von ihm störte. Verurteilt worden sei die Frau aber nur, weil sie Karten für ein Konzert von Kollo verkaufte, was als Betrug eingestuft wurde.

Iris Fischer selber gibt auf René Kollos angeblicher Facebook-Seite an, seit dem 3. August 2016 mit dem Sänger verlobt zu sein.

