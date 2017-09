Auch Diane Kruger und Bruce Willis kamen laut "New York Post" zur Feier, die der Filmmogul Harvey Weinstein im kubanisch inspirierten In-Lokal Socialista in Soho, New York, ausrichtete.

Der 54-jährige Tarantino lernte die 21 Jahre jüngere Pick 2009 kennen, als er "Inglourious Basterds" in Israel promotete. 2016 nahmen die beiden ihre Beziehung wieder auf.

Für die Verlobungs-Sause in New York flogen Picks Schwester Sharona - mit der sie einst ein Gesangsduo bildete - sowie ihr Vater Svika Pick aus Israel ein. Svika hat seit den 70er Jahren zahllose Hits geschrieben und nahm auch sieben Mal am Eurovision Song Contest teil. Als Performer gewann er selber nie, aber der von ihm für Dana International komponierte Song "Diva" siegte 1998 beim ESC.