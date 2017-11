Heute sei die Medizin weiter als bei seinem Unfall in der TV-Show "Wetten dass,..." vom Dezember 2010, sagte Koch am Sonntag im deutschen Hitradio FFH. Forscher hätten ihm gesagt, es sei nur eine Frage der Zeit, bis "so ein paar Millimeter Rückenmark" mit Strom überbrückt werden könnten.

"Vielleicht wird irgendwann auch Querschnittlähmung geheilt." In seinen Träumen sehe er sich im Rollstuhl Handstandakrobatik machen. Der 30 Jahre alte Koch absolvierte nach seinem Unfall eine Schauspiel-Ausbildung. Seit 2014 gehört er zum Ensemble des Staatstheaters Darmstadt.