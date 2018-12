Dementsprechend schiessen die Spekulationen, gerade in den Sozialen Medien, ins Kraut. Wie die "Bild" berichtet, fand eine Freundin die Moderatorin in ihrem Bett. "Der Wecker hatte geklingelt und hörte nicht auf. Die Freundin ging zu ihr, schüttelte Stefanie. Als die sich nicht bewegte, rief sie den Notarzt", sagte Tückings Vater der Zeitung. Eine Obduktion soll nun Klarheit darüber bringen, wieso die 56-Jährige ihre Augen nicht mehr öffnete.

Am Abend vor ihrem Tod hatte Tücking noch bis um 18 Uhr Buch-Tipps beim SWR3-Club gegeben, wie SWR-Programmchef Thomas Jung der "Bild"sagte. Am Samstag hätte sie um 12 Uhr ihre Arbeit wieder aufnehmen sollen.

Stefanie Tücking war am Samstagabend überraschend verstorben. «Wir sind alle fassungslos über ihren plötzlichen Tod», sagte Thomas Jung.

In Deutschland, aber auch in den deutschsprachigen Nachbarländern wurde Stefanie «Steffi» Tücking vor allem durch die ARD-Kultsendung «Formel Eins» bekannt. Sie moderierte von Januar 1986 bis zum Dezember 1987 insgesamt 80 Sendungen der Musik-Chart-Show, an die sich heut vor allem jene mit 60er- oder 70er-Jahrgängen erinnern. «Sie hat unser Erwachsenwerden moderiert», äusserte sich etwa ein Hörer von SWR. Ein User auf Twitter schrieb an sie gerichtet: «Du spieltest den Soundtrack meiner Jugend.»