Das sagte Siegel der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Aufführung seines neuen Musical-Projekts am Montagabend in Berlin. Ob er auch im kommenden Jahr beim ESC mitmischen will, steht für das Urgestein des europäischen Gesangswettbewerbs noch nicht fest. Ausschliessen wolle er aber nicht, dass sein Name auch 2018 in Verbindung mit dem ESC zu hören sei. Aber das stehe für ihn nicht im Vordergrund. "Der Wettbewerb ist unendlich schwer geworden, die Konkurrenz ist wahnsinnig gross."