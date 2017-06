Er mache sich beim Schreiben selber fertig, sagte der 30-Jährige. "Ich habe recht hohe Ansprüche an mich und scheitere auch oft an ihnen."

Aber so unzufrieden er mit seiner Arbeit oftmals auch sei, so sehr freue er sich, sobald ihm etwas gelungen sei. "Das ist dann ein Glücksgefühl, das ich sonst nirgends finde", so Manillio, der mit bürgerlichem Namen Manuel Liniger heisst. Denn so habe er das Gefühl, sich selber etwas bewiesen zu haben. "Dann bin ich der glücklichste Mensch", so Manillio.