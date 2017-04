Das Alter hat aber in seinem Fall auch gute Seiten. Koller leidet an Morbus Bechterew, einer Krankheit, die zu chronischen Entzündungen und Versteifung führen kann. Ab 50 schwäche sich das Krankheitsbild ab, so Koller im Gespräch mit der "GlücksPost".

Der Moderator, der bald 60 wird, veröffentlicht im Herbst ein Buch mit "vielen autobiografischen Zügen". Im Rückblick hat er den Eindruck, in seinem bisherigen Leben fast zu viele Erlebnisse gehabt zu haben, so dass "das Einzelne schnell vom Nächsten" überdeckt wurde. "Etwas langsamer wäre manchmal auch okay".