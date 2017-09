Ohne weitere Angaben zur Krankheit sagte der 69-Jährige, er erwarte eine volle Genesung. Er versprach, auf die Bühne zurückzukehren, aber Gesundheit lasse niemanden warten: "Wie man sagt, "Menschen machen Pläne und Gott lacht" ... Ich liebe euch alle und bis bald."

In diesem Monat wurden zwei Auftritte in Brasilien und Chile gestrichen, im Oktober in Argentinien und Mexiko. Aerosmith wurde 1971 in Boston gegründet und war in diesem Jahr auch schon auf Deutschland-Tournee.