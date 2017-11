"Direkt nach dem Aufstehen geh' ich auf den Cross-Trainer", verriet die 58-Jährige den Zeitungen der VRM in Mainz. "Danach, als Belohnung, gibts ein grosses Frühstück", sagte die Sopranistin, die mit ihrem Produzenten Dieter Tings im südhessischen Bensheim lebt.

Essen spiele trotz aller Fitness in ihrem Leben eine grosse Rolle. Regelmässig gehe sie zu ihrem Stammitaliener und esse dort Risotto, sagte sie. Vor 20 Jahren sei sie von Bayreuth an die Bergstrasse gekommen, sagte Sasson weiter. "Dort war tiefster Winter, aber hier hat schon alles geblüht. Ich habe mich sofort verliebt in diese Gegend."