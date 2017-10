"Man darf alles in Beziehungen", sagte der 48-Jährige der "Bild"-Zeitung. "Du kannst doch so viele Pläne machen wie du willst. Das, was dir dann passiert, ist doch einfach das Leben", begründete Mommsen seine libertäre Einstellung.

"Ähnlich sehe ich es mit dem Versprechen 'Für immer und ewig nur einen Einzigen'. Das hat man doch gar nicht im Griff. Und das muss man meines Erachtens auch gar nicht im Griff haben."

Dies gelte dann auch für seine Ehefrau. "Meine Partnerin als etwas zu betrachten, das nur mir gehört, das geht doch nicht." Wirklich abgesprochen sei das allerdings nur bedingt. "Meistens funktioniert es nach dem Prinzip: Was ich nicht weiss, macht mich nicht heiss", sagte Mommsen.