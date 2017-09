Das berichteten zahlreiche Medien am Freitag unter Berufung auf das US-Blatt "The Blast". Das Paar hatte sich vor zwei Jahren bei einem gemeinsamen Auftritt kennengelernt. Wood, die vor allem in der TV-Serie "True Blood" für Aufsehen sorgte, war in früheren Jahren mit Schauspielkollege Jamie Bell verheiratet. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn.

Die US-Amerikanerin, die am Donnerstag ihren 30. Geburtstag gefeiert hatte, war zudem einst mit Marilyn Manson liiert. Die Schauspielerin outete sich 2011 in einem Interview als bisexuell.