"Wir verneigen uns damit vor dem Werk", sagte Initiator Roman Riklin der "Schweizer Familie". Der Musiker (Heinz de Specht) und Autor von Erfolgsmusicals wie "Ewigi Liebi" hatte bereits vor fünf Jahren begonnen, die berühmten Beatles-Stücke auf Deutsch zu übersetzen, wie er der Zeitschrift erzählte. Tage- und nächtelang habe er recherchiert: "Ich begab mich auf eine Reise durch die Geschichte der Band."

Als Secondhand Orchestra stehen nun Riklin (Cello), Fräulein Ca Capo (Euphonium), Adrian Stern (E-Gitarre) und Daniel Schaub (Mandoline) ab dem 20. September auf Bühnen in Zürich, St. Gallen und Luzern, wo sie Songs wie "A day in the Life" in Dialekt singen. Das klingt dann so: "Ufgwacht und ghei vom Nescht, und uf em Grind händ d'Haar es Fescht."