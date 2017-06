"Das passiert mir immer, immer und immer wieder, jede Woche drei- bis viermal", sagte Almond dem "Zeit Magazin". Manche Taxifahrer riefen sogar ihre Frau an und hielten ihm anschliessend das Telefon hin. Doch Almond wehrt sich: "Ich singe weder in Taxis noch in Handys hinein." Selbst wenn er das Lied nicht anstimme, gebe es kein Entkommen: Denn manche Taxifahrer singen dann einfach selbst das Lied an, wenn sie ihn im Rückspiegel erkennen, klagte Almond.

"Tainted Love" ist ein Hit der einstigen britischen Synthie-Pop-Band Soft Cell, er erschien 1981.