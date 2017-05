Woods musste sich im April seiner vierten Operation am Rücken unterziehen. Letzte Woche erklärte der 41-Jährige, er fühle sich so gut wie seit Jahren nicht mehr und denke nicht an Rücktritt. Den letzten seiner 14 Major-Siege feierte Woods 2008 beim US Open. Nach einem Zwischenhoch 2012/2013 wurde der Amerikaner durch diverse Verletzungen zurückgeworfen und hat bis heute seine Form nicht wiedergefunden.

Nicht zum ersten Mal sorgt Woods Abseits der Golfplätze für Schlagzeilen. Ende 2009 wurden verschiedene aussereheliche Beziehung bekannt, was schliesslich zum Ende seiner Ehe mit Elin Nordegren führte. Kurz nach den Enthüllungen war Woods in einen seltsamen Autounfall in unmittelbarer Nähe seines Hauses in Florida involviert. Woods legte danach eine mehrmonatige Golf-Pause ein, während der zahlreiche Details seiner Affären bekannt wurden.