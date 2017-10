Das Leben in der Filmmetropole sei jedoch alles andere als glamourös, erzählt die 30-Jährige der "Schweizer Familie". Doch immerhin bewohnt sie nach Zwischenstationen in WGs und Nächten in begehbaren Kleiderschränken inzwischen eine Einzimmerwohnung in Hollywood. Und es scheint, als hätte sie dieses Jahr für einmal genug Geld übrig, um an Weihnachten ihre Familie in der Schweiz zu besuchen.

"Beim Gedanken an zu Hause kommen mir die Tränen", gesteht Masafret, die die Schweiz trotz amerikanischem Pass und englischer Muttersprache als ihre Heimat betrachtet. "Ich vermisse meine Familie, meine Freunde und den Zürichsee." Dafür ergattert sie in der US-Serie "Counterpart" bereits einige kleine Szenen mit Oscar-Preisträger J.K. Simmons drehen können.