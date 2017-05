Und sollte er sich in einer Sache doch einmal nicht sicher sein, so lasse er von Anfang an die Hände davon, sagte der 42-Jährige im Interview mit dem "Tages Anzeiger".

Wie diese Selbstsicherheit von anderen wahrgenommen werden könnte, dürfte sich Yakin bewusst sein. Schliesslich hat er sich während seiner noch nicht lange zurückliegenden 18-monatigen Arbeitslosigkeit "Gedanken gemacht, wie ich nach aussen wirke". Wie stark sich die Öffentlichkeit für seine Person und seine Aussagen interessiert, sei ihm allerdings nicht so wichtig wie "motivierte Spieler", "eine hervorragende Infrastruktur" und dass sein Team Partien gewinne.