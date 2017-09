"Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass Leben verloren geht, Zuhause verloren gehen, Geschichte verloren geht." Sie habe zweimal in Florida gelebt und es geliebt, so Cher - mit Ausnahme der Hurrikans.

Am Wochenende könnte die Millionenmetropole Miami voll von "Irma" erfasst werden, so Modelle der Meteorologen. Tausende Menschen folgten den Aufforderungen der Behörden, bedrohte Gebiete zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen.