"Ich empfinde also keinen Groll und sitze auch nicht traurig zu Hause herum", sagte Müller dem Portal "bluewin.ch". Seine Agenda sei bis Frühling 2019 proppenvoll. "Ich trete mit meiner 'Tribute to Elton John'-Show auf, spiele im Stück 'Trittligass' mit, bin bei den 'Schlossfestspielen Hagenwil' engagiert und ab nächstem Herbst singe ich wieder in einem Musical im Theater St. Gallen."

Aus seiner langen Zeit am Radio mit Sendungen wie "Guten Morgen", "Nachtexpress" und zuletzt "Musikwelle" hat er zum Teil kuriose Erinnerungen. In seiner Anfangszeit beispielsweise durfte man im Studio noch rauchen. Zu Opernübertragungen habe er jeweils Pfeife gepafft, "das war herrlich!"

Auch Pannen gab's. Der Supergau sei gewesen, als eine "psychisch angeschlagene" Operatrice - das brauchte es früher noch, heute bedienen die Moderatoren die Technik selber - das System abschaltete und nach Hause ging. Bis Müller einen Ersatztechniker aufgetrieben hatte, herrschte 20 Minuten Funkstille.