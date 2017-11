Am Montag, 6. November fand im Rahmen eines Empfanges auf Schloss Vaduz die feierliche Übergabe statt. Rechtzeitig im Herbst eingepflanzt, kann der Baum noch vor dem Winter Wurzeln schlagen und sich dann im neuen Jahr in ganzer Pracht entfalten. Auf der Streuobstwiese wird er noch jahrzehntelang an das Jubiläum erinnern.

Glückwünsche aus Regierung

Neben der Gesamtregierung um Regierungschef Adrian Hasler überbrachten Landtagspräsident Albert Frick und Landtagsvizepräsidentin Gunilla Marxer-Kranz ihre Glück- und Segenswünsche. Bürgermeister Ewald Ospelt, der künftige Vaduzer Dompfarrer Jochen Folz und Regierungssekretär Horst Schädler gesellten sich ebenfalls zu den Gratulanten.

Schönes Sinnbild

"Ein Nussbaum ist ein schönes Sinnbild für das Fürstenpaar und sein Jubiläum - zeigt er doch die starke Verwurzelung mit dem hiesigen Boden, wie auch die Möglichkeiten von langfristigen Entwicklungshorizonten. Die Regierung wünscht dem Durchlauchten Fürstenpaar von Herzen noch viele glückliche, gesegnete gemeinsame Jahre," betonte Regierungschef Adrian Hasler. Das Fürstenpaar zeigte sich hoch erfreut über das Geschenk der Regierung.