Sobald die Hotelprinzessin auf der Gala erschienen war, sei Weinstein direkt auf sie zugesteuert und habe sie belagert, erzählte eine Gewährsperson der "New York Post". "Er schien sogar zu sabbern. Er benutzte seine übliche Anmache: 'Komm in mein Büro. Ich will Filme mit dir drehen. Ich kann ein Star aus dir machen". Doch Hilton blieb unbeeindruckt.

"Später folgte er ihr auf die Damentoilette. Er drückte gegen ihre Kabinentür und sagte 'Ich muss mit dir reden'." Ein Mann hatte Weinstein aufs Damen-WC gehen sehen und alarmierte den Sicherheitsdienst. "Es ist okay, ich bin ein Freund", versuchte Weinstein die Männer abzuwimmeln. Sie bugsierten ihn mit Gewalt hinaus und bewachten Hilton für den Rest des Abends.