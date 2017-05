Das sei in Serien ähnlich wie in Filmen, sagte der 56-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Schauen Sie sich 'Star Wars' an, da denkt man neben Luke Skywalker zuerst an Darth Vader", sagte Bahro, der seit 1992 den gewieften Anwalt Gerner spielt. "Wenn man so will, ist Gerner der Darth Vader von 'GZSZ'. Nur, dass er mit der Atmung noch nicht solche Probleme hat."