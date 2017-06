Auf Anfrage von "watson" bestätigt American Airlines den Vorfall: AA65 sei wegen eines «Geruchs in der Kabine» nach Paris ausgewichen. An Bord befanden sich 11 Crew-Mitglieder und 151 Passagiere. «Unser Wartungs-Team untersucht derzeit die Maschine. Wir wollen die Fluggäste so schnell wie möglich nach New York bringen», so ein Sprecher.