2009 flüchtete die Familie Tamrazyan aus Armenien in die Niederlande. Nachdem sie Mitte September einen Abschiebungsentscheid bekam, wandte sich die 21-jährige Tochter Hayarpi via Twitter direkt an die Politiker und bat diese um Hilfe, denn: «Sie haben die Macht zu helfen.»

Nicht die Politiker, sondern ein Pfarrer erhörte diesen Hilferuf sofort: Axel Wicke von der Bethel-Gemeinde in Scheveningen bei Den Haag. Er liess die Tamrazyans nicht nur in seinem Gemeindezentrum wohnen, wie Euronews berichtet, er liess sich auch etwas besonders Ausgeklügeltes einfallen: Um die Familie vor der Abschiebung zu bewahren, begann er am 26. Oktober mit einem Gottesdienst, der bis jetzt andauert.

Denn: Gemäss niederländischem Gesetz dürfen Behörden Kirchen nicht während eines Gottesdienstes betreten. Und so betet die Gemeinde seit über 700 Stunden für die Familie: