Der finale Moment (auf dem Schiff mit Rose), der Bigi den beiden noch einmal vor Augen führt, löst bei Adela heute noch feuchte Augen aus. Beide, Adela und Cem, beteuern, dass diese Szene weder geprobt noch mehrmals gedreht worden ist.

«Truurige Siech»

Umso echter war die heftige Auseinandersetzung in der allerletzten Episode, in der das Paar noch einmal auf alle Kandidaten traf. Da gaben sich Cem und Guisi so richtig aufs Dach. Irgendwie ging es um Geläster und einen Kuchen. Und grundsätzlich darum, dass Cem ihn in diesem Moment als «Arschloch» und «traurigen Siech» betitelte, Guisi ihm wiederum an den Kopf warf: «Gang mol dini Zäh go mache!»

Nun gut. Adela und Cem sagen, momentan funktioniere das gut so als Paar. Und für die Zukunft wollen sie sich alle Mühe geben, dass das auch so bleibt. Adela: «Wir geben unser Bestes. Aber wenn es nicht klappt, muss man es auch nicht auf Biegen und Brechen versuchen.» (smo)