In den Live-Shows wusste Darci weiter zu begeistern und lief bis ins Finale durch. Vergangene Woche gab die 12-Jährige den Beatles-Hit «With A little Help From My Friends» zum Besten (Video ganz oben).

Die Zuschauer waren von dem Puppen-Duett begeistert und wählten Darci Lynne zu America's Got Talent 2017! Nebst Anerkennung und Bekanntheit gewann das Mädchen mit dem ersten Platz eine Million US-Dollar. (nfr)