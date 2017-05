Pasquale Sciarappas Heimat ist Orsara di Puglia. 1939 ist er in Italien zur Welt gekommen, später arbeitete er als Koch, erst in Turin, dann in den USA, wo er heute lebt.

Seine Mutter sei seine grösste Inspiration gewesen, sagte Sciarappa einst zur «Daily Mail». Sie habe ihn Kochen gelehrt und mit ihr habe er seine Liebe für gutes Essen geteilt.

2008 beschloss der Rentner aus der Kleinstadt Long Branch im US-Bundesstaat New Jersey, dass er diese Liebe nicht nur mit seiner Familie teilen will, sondern mit der ganzen Welt. Er begann, Videos mit Kochrezepten auf Youtube zu laden.