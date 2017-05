«Ich habe etwas geschnüffelt und herausgefunden, was Sie für Ihr Ticket bezahlt haben – im Umschlag finden Sie Bargeld in der Höhe des Preises für Ihr Flugticket», so die weitere Durchsage, auf die der Pilot Applaus erntete.

Dann schritt Richie durch die Reihen und überreichte seiner Passagierin die Präsente. Flugbegleiterin Jennifer Todd hielt das Ganze in einem Video fest, das sie anschliessend auf Facebook postete. «Er hat alles aus dem eigenen Sack bezahlt!», schreibt Todd dort begeistert. Und: «Captain, Sie verkörpern alles, was unsere Fluggesellschaft aus macht – ohne Herz ist es nur eine Maschine.» (smo)