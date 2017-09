Die Wasserversorgung sei weiterhin nicht in vollem Umfang gesichert. Die Lage werde genau beobachtet, betonten die ACEA.

Der Wasserdruck war in Rom und dem nahegelegenen Fiumicino in den Nachtstunden vergangener Woche reduziert worden. Leitungswasser in oberen Etagen von Wohnhäusern und einigen Gebieten, wo die Wasserversorgung am schwierigsten ist, wurde knapp. Einige Brunnen wurden trockengelegt.

ACEA-Präsident, Paolo Saccani, hatte vergangene Woche davor gewarnt, dass es zu wenig Reserven gebe, um den Bedarf der Drei-Millionen-Stadt im September zu decken. Diese Lage sei einerseits der schweren Dürre, andererseits auch dem Verbot der regionalen Behörden zuzuschreiben, Wasser aus dem nördlich von Rom gelegenen Bracciano-See zu pumpen.

Das Verbot, das von ACEA kritisiert wird, trat am vergangenen Freitag in Kraft. In diesem Jahr liege die Regenmenge um 50 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Die jüngsten Niederschläge entschärften die Lage nun ein wenig.