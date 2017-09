Drei Menschen seien im Bundesstaat Chiapas gestorben, teilte Gouverneur Manuel Velasquez in der Nacht zu Freitag mit. Zwei weitere seien im benachbarten Bundesstaat Tabasco ums Leben gekommen.

Im Süden des Landes wurden Gebäude teils schwer getroffen. Nach Angaben lokaler Medien stürzte in der Stadt Matías Romero im Bundesstaat Oaxaca ein Hotel ein, über mögliche Opfer wurde aber nichts bekannt. Auch aus anderen Städten wurden Bilder eingestürzter Gebäude und von Autos verbreitet, die von Steinbergen begraben wurden.

In der Hauptstadt zerbrachen Fenster im Flughafen, und in einigen Gegenden fiel der Strom aus. Viele Menschen rannten in ihren Schlafanzügen auf die Strasse. In Mexiko-Stadt meldeten die Elektrizitätswerke zahlreiche Stromausfälle. Alarmsignale waren zu hören. Das Beben ereignete sich kurz vor Mitternacht (Ortszeit).

Das Epizentrum des Erdbebens mit einer Stärke von 8,4 lag vor der Pazifikküste im Südosten Mexikos. Das Beben ereignete sich in rund 19 Kilometern Tiefe. Laut zuständigem Tsunami-Warnzentrum löste das Beben kleinere Tsunamiwellen von bis zu 70 Zentimeter Höhe aus.

Mexikos Präsident Nieto ordnete sofortige Krisensitzungen der zuständigen Regierungsstellen an, "um die Lage zu überwachen, zu bewerten und um Massnahmen zu ergreifen", teilte er am Freitagmorgen (Ortszeit) per Twitter mit. Er machte sich auf den Weg in das nationale Katastrophenzentrum.