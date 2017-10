Das teilte die Kopenhagener Polizei am Montag mit. Demnach gestand Madsen inzwischen, die Leiche zerstückelt zu haben. Für den Tod der 30-Jährigen will er aber nach wie vor nicht verantwortlich sein.

"Madsen hat gestanden, ihre Leiche zerstückelt und die Teile in der Köge-Bucht verteilt zu haben", erklärte die Polizei. Gleichzeitig habe der 46-Jährige erneut seine Version zum Tod der Journalistin geändert: Er behaupte nun, Wall sei im Inneren seines U-Bootes an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben, als er selbst sich an Deck aufhielt.

Wie die Polizei weiter mitteilte, soll Madsen an Wall sexuelle Handlungen "unter besonders schwerwiegenden Umständen" vorgenommen haben. Der Verdacht basiere auf "14 Wunden in und um die Genitalien von Kim Wall". Der Sexualkontakt, bei dem es sich nicht um Beischlaf gehandelt habe, habe kurz nach Walls Tod stattgefunden.