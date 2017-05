Hochdruckgebiet sei dank: Es waren schöne Tage zuletzt, mit fast schon sommerlichen Temperaturen und viel Sonnenschein (wer hat auch schon einen Sonnenbrand?)

Damit ist laut Wetterbericht allerdings fürs Erste mal vorbei. Am Donnerstag dominieren in der Region wieder vermehrt die Wolken. Regen und Temperatursturz folgen dann am Freitag, es wird trüb, nass und die Temperaturen erreichen wenns gut kommt grade mal 15 Grad.