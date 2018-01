Zur Kollision zwischen dem Rettungshelikopter und dem Sportflugzeug kam es am Dienstagmittag, in Philippsburg bei Karlsruhe. Alle insgesamt vier männlichen Insassen seien beim Absturz ums Leben gekommen, wie ein Sprecher der Polizei Karlsruhe sagte. Beim Flugzeug handelt es sich laut ersten Erkenntnissen um eine Maschine der Flugschule Basel, die am Euro-Airport stationiert ist. Gemäss dem Onlineportal bild.de war die Piper der Flugschule Richtung Speyer unterwegs. An Bord waren zwei Männer.