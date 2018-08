Der Unfall habe sich ereignet, als eine Bahn bei der Ausfahrt aus einer Hotelanlage mit einem Leerzug kollidierte. Der Betrieb der Express-Bahn in dem Freizeitpark war nach dem Unglück für mehrere Stunden unterbrochen. Der verletzte Besucher konnte laut Polizei seinen Parkbesuch später gemeinsam mit seinen Begleitern fortsetzen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten am Nachmittag noch an.

Schon am 26. Mai sorgte der Europapark für Schlagzeilen: Ein Feuer beschädigte verschiedene Bahnen des Freizeitparks, die beliebte Attraktion «Die Piraten in Batavia» wurde beim verheerenden Brand komplett zerstört. Wie die Ermittlungen ergaben, hatte ein technischer Defekt den Brand verursacht.

Der Europapark zählt nach Unternehmensangaben pro Jahr mehr als fünf Millionen Besucher.