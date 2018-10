Die Explosion wurde durch Sprengstoff ausgelöst. Es blieb zunächst unklar, ob der Mann die Explosion des Automaten selbst herbeiführte oder ein unbeteiligtes Opfer war.

Ein Lokführer bemerkte den leblosen jungen Mann, der blutend neben dem zerstörten Fahrkartenautomaten lag, und wählte den Notruf. Die Rettungskräfte brachten das schwer verletzte Opfer am Abend in ein Spital. Dort sei der Mann wenig später gestorben, hiess es.

Experten der Polizei suchten am S-Bahnhof Halle Südstadt bis in die Nacht nach Spuren. Auch ein Helikopter der deutschen Bundespolizei kreiste in der Luft. Auf dem Bahnhof rollten am Samstagabend keine Züge mehr.