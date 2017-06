Jesslynn wurde am Freitagabend in einem Spital in Amsterdam geboren, wie niederländische Medien am Samstag berichten. Mutter und Kind gehe es gut, teilte das Management der Eltern mit.

Als eine der ersten gratulierte Van der Vaarts Ex-Frau Sylvie Meis. Auf Twitter schrieb sie noch in der Nacht: "Willkommen Jesslynn. Glückwünsche an Estavana und Rafael! Wünsch euch alles Glück der Welt. In Liebe Sylvie und Familie". Der Fernsehstar Meis hat mit Rafael einen Sohn, Damián (11).